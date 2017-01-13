 

В Армении начинается суд по делу о захвате власти

 

Суд общей юрисдикции ереванских административных округов Кентрон и Норк-Мараш в пятницу вновь отложил слушания по уголовному делу о создании вооруженной группы, планировавшей в Армении переворот, из-за неявки одного из обвиняемых — бывшего замминистра обороны Ваана Ширханяна, сообщает РИА Новости.

Первое заседание суда 2 декабря 2016 года также было отложено из-за неявки Ширханяна.

«Заседание откладывается до 20 января 2017 года», — заявил судья Армен Бекташян. По словам адвоката Ширханяна, обвиняемый по состоянию здоровья может быть доставлен в здание суда только на носилках.

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении 25 ноября 2015 года сообщила о задержании в Ереване вооруженной группы, возглавляемой гражданином Армении Артуром Варданяном, проживавшим в Испании с 1997 года и временно обосновавшимся в столице Армении с апреля 2015 года. По данным СНБ, Варданян, имея опыт участия в вооруженных действиях и военные навыки, создал преступное сообщество с целью захвата власти. С мая 2015 года Варданян начал вербовку граждан Армении, поиск оружия и боеприпасов, а также иные действия, направленные на захват власти. По данным СНБ, вооруженная группа Варданяна планировала в середине ноября 2015 года совершить государственный переворот в Армении.

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