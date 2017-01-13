Трамп назвал «заказчиков» сбора компромата на него

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что «доклад» о компромате стал результатом работы его политических противников, а собранные против него факты являются абсолютной выдумкой.

«Выясняется, что эти сфабрикованные предположения были собраны моими политическими оппонентами и неудавшимся шпионом, который боится суда. Выдуманные скользкими политтехнологами факты, и демократами, и республиканцами — это фейковые новости! Россия сообщила, что ничего нет», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что сбор данных для предполагаемого «компромата» против Дональда Трампа финансировали его оппоненты среди республиканцев во время первичных выборов, а затем сторонники экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

«Возможно, это было опубликовано «разведкой», знающей, что доказательств тому нет и никогда не будет. Мой народ получит полный доклад о хакерских атаках в течение 90 дней», — добавил политик.