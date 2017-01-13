Известный армянский писатель и публицист, автор ряда запрещенных в его родной стране книг Аракел Аракелян (Geheni Arakel) — личность известная не только в самой Армении, но и далеко за ее пределами.

Получивший большую известность как жесткий критик экс-премьер-министра Вазгена Саркисяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ныне действующих армянских властей, А.Аракелян олицетворяет собой образ человека, который рассказывает своему народу хоть и нелицеприятную, но правду.

В интервью haqqin.az А.Аракелян заявил о поддержке миротворческой платформы между Арменией и Азербайджаном и ответил на вопросы о современном восприятии в армянском обществе карабахской проблемы.

- Недавно в Баку по инициативе армянских и азербайджанских правозащитников и гражданских активистов была создана Платформа мира между Арменией и Азербайджаном. Приветствуете ли вы этот проект?

- Разумеется, приветствую, и рад любым миротворческим процессам. Невзирая на то, что у многих за последние годы сформировалось мнение, что карабахский конфликт достиг того уровня сложности, что решить его фактически невозможно, я уверен, что это отнюдь не так.

Признаюсь, что после более чем двадцатипятилетних провальных попыток разрешить конфликт с помощь международных посредников мне слабо верится в успех каких бы то ни было дипломатических усилий. Но в случае с Бакинской платформой акцент делается на народной дипломатии, то есть на гражданском секторе. Кто знает, может быть, ключ к пресечению противостояния двух стран именно в таком формате диалога, когда договариваются не политики, а народы. Не сомневаюсь, что со временем у наших народов проснется чувство гражданской ответственности за наше будущее, наших детей, и это обязательно приведет к ощутимым шагам в деле примирения.

На мой взгляд, в этом процессе очень важен фактор личности его непосредственных участников, человеческих качеств тех, кто будет развивать и реализовывать эту инициативу. Ибо, как и в любом деле, не исключен риск, что в него могут влиться скомпрометировавшие себя и мешающие его эффективности люди, которые могут испортить любой, даже самый хороший и полезный проект.

- Как по-вашему, выиграли ли что-то Армения и армянский народ в результате карабахской войны?

- По меньшей мере глупо утверждать, что войны или межнациональные конфликты могут вообще что-либо дать народу. Войны только отнимают, пожирают и уничтожают.

Всем давно нужно было понять, что карабахская война - это большая трагедия и для армян, и для азербайджанцев. И Армения, и Азербайджан проиграли в этой войне. Горестно сознавать, что двадцать пять лет армянских граждан обманывали, внушая им, что они победили, что успех в этой войне на стороне армян. То же самое и в Азербайджане, где многие полагали, что проиграли эту войну. На самом же деле в этой войне победитель — Азербайджан, а не Армения, ибо именно в результате этой войны у нас объявились преступники, уничтожающие сегодня и наш народ, и нашу страну.

- Так куда же ведут граждан страны нынешние власти Армении?

- Мне кажется, я уже предельно ясно ответил на этот вопрос. Что же касается лично Сержа Саргсяна, то полагаю, что азербайджанские власти могут уничтожить его в любой момент. Подскажу как. По-моему, для Азербайджана не составит труда опубликовать некоторые архивные материалы, где говорится о бывшем внештатном агенте, или попросту стукаче Комитета госбезопасности Азербайджанской ССР Саргсяне.

Все его доносы и рапорты, я уверен, сохранились в архивах спецорганов страны. Нетрудно, думаю, будет найти и его сослуживцев и знакомых, которые расскажут много интересного про бывшего работника коммунистического агитпропа и осведомителя КГБ Сержика Азатовича. Уверен, все это сможет пролить свет на истинный кровавый путь чекиста Саргсяна как для наших народов, так и всей мировой общественности. Очень надеюсь, что это интервью подскажет властям Азербайджана, что нужно поспешить с публикацией некоторых архивных данных.

- Экс-президент Армении Роберт Кочарян как-то изрек, что «армяне и азербайджанцы генетически несовместимы»...

- Думаю, нужно напомнить, что Роберт Кочарян, как и Серж Саргсян, и Сейран Оганян были гражданами Азербайджанской ССР. И сегодня суды Азербайджана могут сейчас завести на эту троицу огромное количество уголовных дел, так как именно они были инициаторами кровавых межнациональных столкновений, приведших к полномасштабной войне. Уверен, что Кочарян и иже с ним добивались тогда личных целей, и сегодня еще немало тех, кто отлично помнит и знает их обагренный кровью путь к власти. В Азербайджане знающие об их преступлениях могут говорить об этом свободно, однако в Армении и Карабахе многие бояться даже думать об этом. Наглядным примером жестокости этих деятелей является убийство первого президента «НКР» Артура Мкртчяна, осуществленное Кочаряном. Мктрчян лишь один из уничтоженных им соперников.

Что касается упомянутой фразы Кочаряна, то не думаю, что азербайджанцы серьезно отнеслись к этому бреду неграмотного идиота, который не в состоянии даже собственные мысли нормально изложить. Уж тем более ему не следовало говорить про генетику, так как сам он всем своим существованием дискредитирует эту науку.

Несовместимых народов вообще не существует, тем более если говорить об армянах и азербайджанцах, вековое совместное проживание которых подтверждено историей. Нет плохих народов, есть плохие правители. Цивилизация доказала, что в дружбе религия, раса и национальность не могут играть какой бы то ни было роли, если есть здоровое общество. Однако если религия или национальные особенности ставятся выше человеческих и моральных ценностей, то проблема возникает сама по себе. В то же время общество может само себя очистить и воспитать, как это некогда произошло в Европе.

- Большинство ваших книг представляют документальный цикл, раскрывающий преступления как нынешних, так и прежних властей Армении. Именно поэтому ваши работы издаются за рубежом, но под запретом в родной стране. Что побудило вас взяться за перо? И еще хотелось бы узнать о ваших впечатлениях от недавней поездки в Армению?

- Много раз говорил и повторю, что не считаю себя писателем. Я врач, психолог. Однако так сложились обстоятельства, что пришлось обратиться к литературе. Поначалу просто записывал воспоминания моих друзей и близких, а о том, чтобы это публиковать, и в мыслях не было. Первую книгу, «Возмездие», заставили издать друзья. Никак не ожидал, что она станет такой известной и будет столько откликов. Как положительных, так и отрицательных… Эта моя работа ломала стереотип, преподносимый армянскими властями народу на протяжении многих лет, разрушала лжеобраз Спарапета Вазгена Саргсяна.

Я представил доказательства, что Вазген был настоящим бедствием для нашего народа и страны. В последующих произведениях я обрисовал историю нашей страны за последние тридцать лет, подлинную историю, которую армянские власти усердно пытаются переписать. В моих книгах нет политики, там лишь хронология фактов и событий. Это повествование, раскрывающее многочисленные тяжкие преступления тех, у кого волею случая в разное время оказывались бразды правления. То, что творили и творят власти Армении, преступление не только против армянского народа, но и против всей мировой цивилизации.

Армянские правители запрещают мои книги, зная, что они могут приблизить их расплату за преступления, как это случилось с Чаушеску или Каддафи. Они сейчас в цейтноте и изо всех сил подделывают свои же биографии, пытаясь представить будущим поколениям лжегероев и лжеисторию. Режим Армении хочет превратить будущие поколения в рабов и шовинистов, навязать им ложныые образы врагов, в то время как настоящие враги народа засели во власти страны. Слава Богу, есть еще очевидцы их злодеяний. И они, как и я, хотят, чтобы люди знали настоящую историю страны.

Ну а о моей поездке в Армению скажу коротко: власти превратили народ в бешеного зверя и теперь хотят использовать его в своих же преступных целях. Единственная моя надежда, что зверь, которого они породили, сожрет их самих.

- Что вы ответите на возможное приглашение приехать в Баку и принять участие в одном из предстоящих форумов «Бакинской платформы мира»?

- Спасибо, считаю, что ваш вопрос, уже приглашение. Но, если честно, не думаю, что я тот человек, который может принести какую-либо реальную пользу миротворческому процессу выступая в рамках форума.

Однако надеюсь, что платформа добьется успеха и мне посчастливится увидеть и принять участие в долгожданном параде дружбы армян и азербайджанцев. Я не политик, я документалист - собираю факты и предаю их бумаге, и очень хочу однажды написать о долгожданном мире между Арменией и Азербайджаном.