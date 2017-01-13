 

Горбачев отказывается явиться в суд

 

Вильнюсский окружной суд не теряет надежды опросить в качестве свидетеля по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе бывшего главу ССCР Михаила Горбачева. Между тем Генпрокуратура и Криминальная полиция продолжают сбор дополнительной информации и уточняют данные о подозреваемых в досудебном расследовании, выделенном в декабре 2014 года из уголовного дела, которое сейчас рассматривает столичный суд, сообщает Delfi.lt.

В упомянутом отдельном расследовании подозреваемыми в совершении преступлений против человечности и военных преступлений признаны 9 граждан России, подозрения которым уточняются, в отношении прочих 74 лиц собирается дополнительная информация.

Между тем в Вильнюсский окружной суд переданы подозрения в отношении более чем 60 лиц, все подозреваемые, кроме двух человек, являются подсудимыми заочно. Дело рассматривается уже год. Сейчас проводится опрос пострадавших от советской агрессии.

Несмотря на то, что суд тремя способами - электронным и обычным письмом, обращением через Министерство юстиции - направил повестки Горбачеву, его представители утверждают, что ничего не получали.

Пресс-секретарь фонда Горбачева в Москве Владимир Поляков сообщал BNS, что бывший президент СССР не получал никакой повестки на опрос. По его словам, пока не получено никакой повестки, Горбачев не рассматривает возможность прибыть на опрос в суд.

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