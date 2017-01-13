Россия может сорвать переговоры по Кипру

Лидеры турецкой и греческой общин Кипра и участники переговоров по их объединению опасаются попыток России сорвать процесс. Об этом пишет издание Politico.

Издание отмечает, что России невыгодно достижение соглашения в этом вопросе, поскольку оно должно ослабить напряжение между Брюсселем и Анкарой, перезапустить сотрудничество ЕС и НАТО, а также дать Турции новый источник импорта газа.

Стороны переговоров указывают, что Кремль использует для влияния социальные сети, также немаловажны связи Москвы с Греческой православной церковью.

Politico пишет, что, хотя Россия не участвует в переговорах, она может "использовать мягкую силу" для влияния на общественные настроения.

Консультации об объединении Кипра начались в Швейцарии 7 ноября 2016 года. На переговорах лидеры греческой и турецкой общин киприотов Никос Анастасиадис и Мустафа Акинджи не смогли договориться по трем вопросам – территориальному, возвращения беженцев и по береговой линии. Акинджи заявил 28 декабря, что в случае успешных переговоров референдум по этому вопросу может пройти уже летом 2017 года.