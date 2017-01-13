Азербайджан шокировал Европу своими болельщиками

Азербайджан вновь удивил футбольную Европу. На этот раз не результатами национальной команды, которая стала главным открытием отборочного турнира чемпионата мира-2018 в октябре прошлого года, а болельщиками.

За один сезон количество зрителей на азербайджанских стадионах возросло – вы только представьте! – на 99 процентов. Об этом говорится в свежем ежегодном отчете УЕФА. Если в сезоне 2014/15 на матчах азербайджанской Премьер-лиги побывало 234197 зрителей, то в сезоне 2015/16 – 465660. 99 процентов – это, разумеется, самый высокий показатель в Европе.

Увеличение числа болельщиков почти вдвое стало возможным благодаря участию в чемпионате гянджинского «Кяпяза». Решение АФФА о допуске клуба с большими традициями к выступлению в Премьер-лиге принесло азербайджанскому футболу 240650 болельщиков – именно столько зрителей побывало на 18 домашних матчах «Кяпяза» в сезоне 2015/16. В среднем – более 13000 зрителей за игру. Рекордной была встреча 21-го тура между «Кяпязом» и «Карабахом», собравшая 20400 болельщиков.

Для сравнения отметим, что самая низкая посещаемость в прошлом сезоне была на матчах футбольного клуба АЗАЛ – 378 болельщиков в среднем за матч.

К сожалению, в нынешнем сезоне сохранить показатель в районе 465660 зрителей вряд ли удастся, ибо число команд в Премьер-лиге сократилось с 10 до 8, а это значит, что уменьшилось и количество матчей – со 180 до 112. К тому же в чемпионате впервые за долгие годы не участвует «Хазар-Лянкяран». Клуб, объявивший о закрытии главной команды, в прошлом сезоне занимал по посещаемости 2-е место после «Кяпяза» - 66700 зрителей за 18 матчей в родных стенах.

Если по процентному показателю увеличившегося числа зрителей на стадионах лидирует Азербайджан, то по общему количеству болельщиков – Швеция. В сезоне 2015/16 матчи чемпионата этой страны посетило на 678960 зрителей больше, чем сезоном ранее. Но в процентном соотношении это лишь увеличение на 40 процентов.

В целом европейские болельщики стали активнее ходить на футбол. Общий прирост составляет 2611549 зрителей. В сезоне 2015/16 сразу 14 европейских лиг побили свои рекорды посещаемости, установив лучшие показатели как минимум за 10 последних лет. Это - Азербайджан, Чехия, Эстония, Финляндия, Ирландия, Израиль, Северная Ирландия, Люксембург, Польша, Португалия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Швеция.

Всего посещаемость за один сезон возросла в 34 странах, а в 17-ти – она упала. На 100 тысяч болельщиков и больше увеличилось число зрителей на матчах 13-ти чемпионатов – Азербайджана, Швеции, Испании, Израиля, Польши, Шотландии, Португалии, Голландии, России, Турции, Сербии, Англии и Финляндии. Лидерами по падению посещаемости являются Франция, Румыния и Украина.

Самый посещаемый чемпионат – немецкая Бундеслига, где в среднем на каждый матч ходят по 43 300 болельщиков. На 2-м месте английская Премьер-лига (36461), на 3-м – испанская Ла Лига (28568).

Среди клубов по средней посещаемости в Европе лидирует дортмундская «Боруссия» (81718). В тройке лучших также «Барселона» (79724) и «Манчестер Юнайтед» (75 286).

За один сезон самой большой зрительской прибавки добился «Манчестер Сити» - 8676 зрителей, после чего средняя посещаемость на матчах этого клуба в английской Премьер-лиги достигла 54041 болельщика. Далее следуют турецкий «Фенербахче» и миланский «Интер». А вот итальянский «Лацио», французский «Марсель» и испанская «Валенсия», наоборот, больше всех в Европе потеряли в зрительском интересе.

Любопытно, что в списке самых посещаемых соревнований в мире первые два места занимают не футбольные турниры. Лидирует Кубок шести наций по регби 2015 года со средней посещаемостью 72000 болельщиков за игру. На 2-м месте Национальная лига американского футбола – 68400. И только потом идет футбольный чемпионат мира-2014 в Бразилии – 53592.

Понятно, что чем вместительнее стадионы, тем выше посещаемость. В этой связи интересно узнать, что Бакинский Олимпийский стадион, способный принять 68000 зрителей, занимает 5-е место среди стадионов, которые построены или еще строятся, начиная с 2007 года.

На 1-м месте московские «Лужники» (81000), на 2-м – киевский «Олимпийский» (70050), на 3-м – мадридский «Эстадио Ла Пейнета (70000), а на 4-м – санкт-петербургский стадион «Крестовский» (68314). Причем три из четырех этих арен еще не достроены. Лишь «Олимпийский» уже сдан в эксплуатацию. Это произошло в 2011 году.

Есть в отчете и другие интересные моменты, связанные с Азербайджаном. К примеру, азербайджанская Премьер-лига в числе девяти лиг, сокративших за последние два сезона число клубов в элитном дивизионе. До восьми команд снизилось количество участников в главных лигах Азербайджана, Литвы и Латвии, а Армения и вовсе сократила количество клубов до шести. Увеличилось число команд в чемпионатах Беларуси (до 16-ти), Болгарии, Кипра и Дании (до 14).

Средний возраст футболистов в азербайджанской Премьер-лиге равен 25,3 годам. Согласно показателям на январь 2016 года самыми возрастными лигами являются российская и турецкая (по 27,1), а самой молодой – литовская (23,6).

Средний возраст главных тренеров азербайджанских клубов по информации на август 2006 года составлял 43,6 лет. Самые возрастные главные тренеры в Чехии – 52,2 года, самые молодые – в Северной Ирландия (40,6).