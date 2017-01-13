Десятки людей погибли от лихорадки в Бразилии

По меньшей мере 30 человек погибли на прошлой неделе в бразильском штате Минас-Жерайс от эпидемии желтой лихорадки. В то же время общее число случаев возможного заражения возросло до 110, передает Синьхуа.

Согласно данным Секретариата здравоохранения штата, гибель десяти из 30 человек от заболевания была подтверждена, при этом положительные результаты наличия вируса желтой лихорадки получены у всех других.

Вспышка желтой лихорадки становится все серьезнее, так как на прошлой неделе число случаев заболевания возросло от 48 до 110.