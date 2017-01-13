 

100 миллионов в обмен на реформы

 

Еврокомиссия предлагает выделить Молдове 100 миллионов евро от имени Евросоюза в виде кредитов и грантов в дополнение к программе кредитования МВФ и в обмен на проведение реформ, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ЕК.

«Еврокомиссия предлагает 100 миллионов евро макрофинансовой поддержки Республике Молдова. До 40 миллионов евро помощи будет предоставлено в виде грантов и до 60 миллионов евро – в виде среднесрочных кредитов на благоприятных финансовых условиях»,  сообщает ЕК, добавляя, что теперь необходимо одобрение помощи со стороны Европарламента и Совета ЕС.

По словам вице-президента по евро и социальному диалогу Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, эти средства должны помочь стране «покрыть наиболее срочные финансовые нужды и стабилизировать экономику», цитируются его слова в сообщении. Далее ЕК уточняет, что финансовая помощь должна помочь «покрыть часть внешних финансовых нужд страны в течение ближайших двух лет». Деньги планируется дать в три этапа в 2017 и 2018 годах, сообщает ЕК.

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