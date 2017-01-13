Минспорта выразило протест Маслякову и Первому каналу

Министерство молодежи и спорта Азербайджана высказало свою позицию в связи с участием в проходящем сейчас в Сочи 28-м Международном фестивале КВН «КиВиН-2017» команд, представляющих непризнанный сепаратистский режим Нагорного Карабаха.

«В связи с участием в фестивале команд из непризнанной «Нагорно-Карабахской республики» Министерство молодежи и спорта выразило свой протест Международному союзу КВН, а также российскому Первому каналу, который будет транслировать выступления в Сочи. Команда «Сборная Баку» передала наш протест по адресу, — заявил пресс-службе Минспорта заместитель министра Интигам Бабаев. — Либо эти команды из Ханкенди должны представлять на фестивале Азербайджан, либо они должны быть сняты с фестиваля. В противном случае «Сборная Баку» оставляет за собой право отказаться от выступления».