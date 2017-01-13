Грузовик въехал в здание школы для девочек в кашмирском округе Багх на северо-востоке Пакистана, по меньшей мере пять человек погибли, еще 30 получили ранения, передает агентство Xinhua.

По его данным, среди погибших - четыре студентки образовательного учреждения и один преподаватель.

Водитель грузовика не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в здание школы. Подозреваемый скрылся с места преступления, но позже был задержан сотрудниками полиции.

Пострадавшие госпитализированы.