В Азербайджане могут изменить правила усыновления

Готовится проект предложений в связи с изменением правил усыновления в Азербайджане, сообщает АПА.

По словам начальника отдела юридического обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Талии Ибрагимовой, исходя из утвержденной решением Кабинета министров за №81 «Программы по устранению социальных проблем, создающих условия для торговли людьми», готовятся предложения по усовершенствованию правил усыновления.

По ее словам, в Азербайджане правила усыновления регулируются Семейным кодексом. «Сейчас готовится проект предложений по усовершенствованию правил усыновления Семейного кодекса, и в особенности по усовершенствованию 120-й статьи. После согласования с имеющими отношение структурами предложения будут представлены Кабинету министров».

Т.Ибрагимова отметила, что в проекте предусмотрено наличие специального порядка усыновления, утвержденного Кабинетом министров.