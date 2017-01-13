«Сказанное про меня Народной артисткой Мединой Алиева совершенно не верно. Медина Алиева уволилась по собственному желанию, причину я не знаю». Об этом АПА сообщила художественный руководитель Театра оперы и балета Камилла Гусейнова.

Она сообщила, что озвученные М.Алиевой обвинения беспочвенны.

«На данный момент творческие дела в театре в полном порядке, работы ведутся на высоком уровне. Артисты занимаются творчеством, готовятся выступления. Мне кажется, что причина ухода Медины Алиева в другом, но это мне не известно. Если я ей не нравлюсь, то это ее проблемы. Кто-то уходит из театра, кого-то берут на их место. Это нормальный творческий процесс…», заявила Гусейнова.

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Народная артистка, балетмейстер Медина Алиева уволилась из Театра оперы и балета. Об этом АПА сообщила сама Медина Алиева.

Официально, как говорит Алиева, она уволилась 11 января. «В театре создали такую обстановку, что я вынужденно написала заявление об уходе. Причина в том, что они не хотят, чтобы я работала. Наверное, мешаю. Они не позволяют мне - народной артистке - работать. Они назначили молодую Камиллу Гусейнову художественным руководителем. У нее есть должность и в театре, и в Академии Хореографии… Мне открыто сказали, что у тебя нет шансов остаться. Директор не позволял мне заниматься творчеством».

По словам Алиевой, за последнее время из театра уволились 14 человек.