Генпрокуратура Белоруссии об экстрадиции Лапшина в Азербайджан

Генеральная прокуратура Белоруссии сейчас изучает запрос Азербайджана об экстрадиции скандального российско-израильского блогера Александра Лапшина, задержанного ранее в Минске; никакого решения пока не принято, сообщил РИА Новости представитель белорусского надзорного ведомства.

"Запрос коллег из Азербайджана получен. В настоящее время идет изучение всех документов и обстоятельств по этому делу. Никакого решения еще не принято", — сказал собеседник агентства.

Напомним, что в апреле 2011 года и октябре 2012 года Александр Лапшин посетил оккупированные земли Азербайджана в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

В сообщении Генпрокуратуры Азербайджана говорится, что по факту возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджана, а сам Лапшин объявлен в межгосударственный розыск.