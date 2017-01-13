В Viber можно подслушивать разговоры

Один из пользователей ресурса Habrhabr рассказал о проблеме в популярном приложении Viber. Оказалось, что используя приложение, можно подслушать разговор собеседника, если он осуществляется в одно время с голосовым звонком, сообщает «Корреспондент».

Он также отметил, что для прослушивания разговора нужно дважды нажать кнопку "Удержание" на смартфоне.

При этом пользователь также отметил, что узнать о подслушивании разговора пользователь не может.

Описание проблемы уже отправлено разработчикам Viber по электронной почте.

Однако отреагировали они далеко не сразу. Но в последней версии популярного приложения для Android проблема устранена.

Однако на iOS и Blackberry прослушивание разговоров все еще возможно.