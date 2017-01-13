Экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Оганесяна оставили за решеткой

Смольнинский районный суд Петербурга сегодня по ходатайству СК продлил на четыре месяца, до 9 мая, срок содержания под стражей бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве на 50 млн рублей при строительстве футбольного стадиона "Зенит-Арена", сообщает ТАСС.

"Суд приходит к выводу, что Оганесян, находясь на свободе, может повлиять на свидетелей, имеет реальную возможность покинуть РФ и скрыться от следствия. Ходатайство следствия соответствует УПК и подлежит удовлетворению. Продлить срок содержания под стражей до 9 мая включительно", - сказала судья Олеся Буланая.

"На имя Оганесяна действует зарубежный паспорт и в процессе подготовка визы в США. Следствие полагает, что он, находясь на свободе, может скрыться. По показаниям свидетелей, Оганесян имеет связи в криминальной сфере. Он может, находясь на свободе, повлиять на ход расследования", - отметила она, оглашая решение.

Бывшего вице-губернатора Петербурга задержали 16 ноября в Москве, на следующий день ему предъявили обвинение по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). В ходе расследования уголовного дела следователями совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ и УЭБиПК был установлен факт хищения в 2014 году более 50 млн рублей при заключении генподрядчиком ЗАО "Трансстрой" договора с компанией "ТДМ" на поставку табло для стадиона "Зенит-Арена". В деле есть еще несколько фигурантов, один из них, сотрудник "ТДМ" Артем Куспиц, находится под стражей.