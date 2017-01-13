Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что автор «компромата» на избранного президента США Дональда Трампа Кристофер Стил не работает на британские спецслужбы, передает РИА Новости.

«Совершенно ясно, что человек, подготовивший этот доклад, уже много лет не работает на британское правительство», — сказала она.

Данное заявление Мэй сделала в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Новой Зеландии.

Напомним, что в четверг стало известно имя составителя доклада — им оказался 52-летний бывший сотрудник MИ-6, а ныне соучредитель лондонской компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях и безопасности, Кристофер Стил.