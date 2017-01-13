Мирзияев создал новые свободные экономические зоны в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал указ о создании четырех новых свободных экономических зон (СЭЗ) - "Ургут", "Гиждуван", "Коканд" и "Хазарасп", следует из указа, обнародованного сегодня, сообщает Тренд.

СЭЗ будут действовать в течение 30 лет с возможностью последующего продления. В течение этого времени в СЭЗ будут действовать особые налоговые и таможенные льготы.

В конце октября прошлого года Шавкат Мирзияев подписал указ об унификации таможенных и налоговых льгот и преференций для участников действующих и создаваемых в стране СЭЗ. В соответствии с документом льготы для участников СЭЗ будут предоставляться на срок от трех до десяти лет в зависимости от объема инвестиций.

Участники создаваемых СЭЗ также освобождены от уплаты таможенных платежей, ряда налогов и обязательных отчислений в госфонды. При вложении от 300 тысяч до трех миллионов долларов льготы будут предоставляться на три года, от трех до пяти миллионов долларов - на пять лет, от пяти до 10 миллионов долларов - на семь лет.

Если же участник инвестирует свыше 10 миллионов долларов, то он получит освобождение от оплаты налогов и сборов на 10 лет с применением в течение последующих пяти лет ставки налога на прибыль и единого налогового платежа ниже действующих ставок на 50 процентов.

Кроме того, на весь период деятельности СЭЗ их участники освобождаются от уплаты таможенных платежей за ввозимое сырье, материалы и комплектующие изделия.

На территориях СЭЗ также будут созданы логистические центры и таможенные посты.

Основными задачами и направлениями деятельности новых зон станут привлечение прямых инвестиций иностранных и местных инвесторов для создания современных производств по выпуску востребованной на внешних рынках и импортозамещающей продукции с высокой добавленной стоимостью.

В Узбекистане в настоящее время действуют три свободные экономические зоны - "Навои", созданная в декабре 2008 года, "Ангрен" в Ташкентской области, образованная в апреле 2012 года, и "Джизак" в центральной части страны, действующая с марта 2013 года.

На территориях СЭЗ в настоящее время реализованы 50 проектов общей стоимостью 395 миллионов долларов в текстильной, химической, фармацевтической, пищевой, электротехнической промышленности, производстве стройматериалов.