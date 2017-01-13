Дефицит предложения на мировом рынке кофе сохранится третий год подряд, причем производство робусты, вероятно, будет самым низким с 2012 года, говорится в докладе Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO), сообщает «Интерфакс».

По оценкам ICO, дефицит кофе в 2016/2017 сельхозяйственном году, который начался в октябре, составит 3,5 млн мешков (вес мешка составляет 60 кг, или 132 фунта). Производство кофейных зерен предположительно достигнет 151,6 млн мешков, потребление - 155,1 млн мешков. Производство арабики, как ожидается, будет рекордным - 93,5 млн мешков - благодаря высоким урожаям в Бразилии, Колумбии и Гондурасе.

Цена кофе робуста увеличилась на 43% по сравнению с началом 2016 года - до $2190 за тонну. "Перспективы восстановления производства робусты в Бразилии в 2017 году остаются низкими", - считает аналитик Rabobank Карлос Мера.