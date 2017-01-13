 

Арестованы сообщники стамбульского стрелка

 

В Турции задержаны два предполагаемых сообщника террориста, расстрелявшего 39 человек в новогоднюю ночь в клубе Reina в Стамбуле, передает телеканал Haberturk.

По данным канала, полиция задержала гражданина Китая уйгурского происхождения Омара Асима и некоего Абульези Абдухамити.

Задержанные доставлены в суд Стамбула.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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Арестованы сообщники стамбульского стрелка
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