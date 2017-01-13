 

Не пригласили на свадьбу, зарезал жениха фото

 

В Шамкире 20-летний Анар Лятифли нанес ножевые ранения 24-летнему Магомеду Магомедову, сообщает телеканал ARB.

Раненого доставили в Центральную больницу района, где после операции его разместили в реанимационном отделении. Врачи расценивают его состояние как среднетяжелое.

По сведениям полиции района, молодые люди поспорили из-за того, что М.Магомедов не пригласил А.Лятифли на свою свадьбу, которая состоялась три дня назад.

В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия по поимке преступника.

 

3920 просмотров


Старости
У Азербайджана отобрали мифическую олимпийскую медаль
У Азербайджана отобрали мифическую олимпийскую медаль
Наша погода
Сегодня 7° / 4°
14 Янв 7° / 2°
15 Янв 8° / 4°
16 Янв 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7867 AZN
1 EUR   =   1.897 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Мать убила дочь за поруганную честь семьи наш комментарий
Украина провела военные учения вблизи Крыма
Трамп объявляет войну Китаю наш комментарий
Последняя точка в отношениях Азербайджана и Евросоюза наш комментарий
Renault и Fiat попали в «дизельгейт»
Майкл Бом: Администрации Трампа не интересен Карабах эксклюзив
На инаугурацию Трампа пожертвовали рекордные $90 миллионов
Москва, Анкара и Тегеран проводят консультации
Полиция Чикаго проявляет расизм и превышает полномочия Заявление Минюста США
Скандал вокруг Маслякова: так выйдет ли на сцену КВН Карабах?
Кто в Баку продает контрабандное мясо? комментарии специалистов
Обвал тоннеля в Тебризе: есть погибшие и раненые фото
Не пригласили на свадьбу, зарезал жениха фото
Арестованы сообщники стамбульского стрелка
Кофе станет дефицитом Прогноз экспертов
Мирзияев создал новые свободные экономические зоны в Узбекистане
Автор «компромата» на Трампа – не шпион Заявление из Лондона
Экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Оганесяна оставили за решеткой
В Viber можно подслушивать разговоры
Генпрокуратура Белоруссии об экстрадиции Лапшина в Азербайджан
Массовый исход из Театра оперы и балета? Обновлено 21:10
В Азербайджане могут изменить правила усыновления
Обрушение дома в Стамбуле: есть погибшие и раненые Видео
Грузовик протаранил школу в Пакистане Есть жертвы
Ильхам Алиев наградил главу Загаталы