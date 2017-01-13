Специалисты Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства Азербайджана совместно с сотрудниками полиции обнаружили на расположенном в поселке 28 Мая холодильном складе ООО «Аz ət» 2 тонны 115 кг мяса, на которое не имелось ни документов о его происхождении, ни сертификата безопасности продукта.

В принципе, в наличии сотни килограммов левого мяса на складе или в магазине ничего удивительного нет, учитывая, что каждую неделю в Баку, Сумгаите, Барде и других городах и районах страны сотрудники правоохранительных органов находят целые партии мясных продуктов без соответствующих документов. Но в данном случае насторожил достаточно крупный объем левого товара - более двух тонн мяса, причем без костей.

Дело в том, что чуть ли не по всему миру контрабандой распространяются десятки тысяч тонн индийского говяжьего филе и фарша.

Схему международной нелегальной торговли мясом haqqin.az раскрыл азербайджанский предприниматель, длительное время работавший в Индии.

Он рассказал, что в индийских штатах, где население исповедует в основном индуизм, забой коров считается большим грехом. И некоторые дельцы в этих регионах наловчились завозить больных животных и даже туши издохших коров в мусульманские штаты, где все это забивают, если нужно, а потом разделывают на филе и фарш и продают за пределами Индии.

Шкуры же идут на изделия для галантереи. В самой стране такие подпольные забойно-разделочные цеха продавать свою продукцию не рискуют.

Иногда индуисты сами доводят животное до состояния изнеможения, морят голодом, забивая гвозди в копыта, чтобы корова не могла отдыхать, перевозя из одного региона в другой, чтобы в конечном счете продать как бы еще живое животное. То есть, не беря грех на душу, не забивают животное. Полученное таким путем мясо реализуют через принадлежащие индийцам компании в Дубае. Сеть связанных с нелегальным мясным бизнесом компаний выходцев из Индии раскинулась от восточной Европы до Дальнего Востока.

О том, насколько высока вероятность того, что контрабандное индийское мясо попадет в Азербайджан, haqqin.az просветил пресс-секретарь Государственной ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства страны Йолчу Ханвели. Прежде всего он полностью исключил возможность того, что обнаруженное в поселке 28 Мая мясо является контрабандой.

Поскольку оно явно уже на холодильном складе было кустарным способом отделено от костей и расфасовано в обычный целлофан. Правоохранительные органы ведут следствие, и есть все основания полагать, что это мясо крупного рогатого скота, выращенного местными фермерами.

Что касается импортного мяса, то Ханвели сообщил, что из Индии по договору ввозится буйволиное мясо, которое проходит тщательную проверку по 17 показателям качества и безопасности продукта.

Это бактериологический, химический, радиологический, биохимический и других анализы в целях безопасности. Качество такого мяса самым тщательным образом проверяется на границе, что исключает ввоз не отвечающего международным стандартам безопасности и качества продукта. Эксперт также отметил, что азербайджанские специалисты ветеринарной службы посетили индийские предприятия по производству мяса и выяснили, что все тамошние цеха работают под контролем государства и полностью соблюдают международные стандарты безопасности продукции.

Тем не менее, при покупке мяса ветеринары советуют независимо от того, где его продают, обратить внимание на ряд деталей, свидетельствующих о качестве. Первое - цвет мяса: будь то говядина, баранина, козлятина, все должно быть от розового до буро-красного оттенков. Белые, серые, зеленые пятна – признак несвежего и испорченного мяса. Мясо должно быть плотной консистенции, без слизи и резкого запаха. И самое главное, любое мясо требует тщательной термической обработки.