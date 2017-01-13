Скандал вокруг Маслякова: так выйдет ли на сцену КВН Карабах?

Команды из непризнанной «Нагорно-Карабахской республики» никогда не принимали участия в международном фестивале КВН в Сочи, сообщил РИА Новости ведущий КВН, генеральный директор ООО "ТТО АМИК" Александр Масляков, комментируя негативную реакцию Баку на сообщения о приглашении команд из НКР на фестиваль.

Как напоминает haqqin.az, ранее МИД и Министерство молодежи и спорта Азербайджана сделали заявления, в которых отмечалась неприемлемость выступления представителей сепаратистского Карабаха на фестивале КВН. Речь идет о командах «С хлебом и солью» и «Дле-Яман» из Карабаха.

«Команды из «НКР» (здесь и далее кавычки наши – haqqin.az) никогда не принимали участия в международном фестивале. За все дни редакторских просмотров не было ни одного кавээнщика, который бы представлял «Нагорно-Карабахскую республику» или яро бы проявлял позицию по этому вопросу», — сообщил Масляков.

Он добавил, что приглашения на фестиваль автоматически рассылаются пользователям, зарегистрированным на сайте КВН.

«КВН всегда был вне политики и против разжигания межнациональных конфликтов. Независимо от политических ситуаций КВН — это в первую очередь молодежное движение, которое популярно не только на территории России, но и в других странах", — сказал Масляков, отметив, что в КВН играют команды, а не государства.

По его словам, за 55 лет в Клубе не было ни одной конфликтной ситуации.

Откровенно говоря, в то, что никогда не было конфликтов - верится с трудом. В КВН и ранее выступали команды из сепаратистских регионов, например, из Абхазии.

Но продолжим тему. Некоторые азербайджанские СМИ распространили достаточно странное заявление азербайджанского клуба веселых и находчивых (орфография, грамматика и пунктуация сохранены): «Что касается наименования отдельных команд, то топонимы автоматически определяется картами Yandex. Решение проблемы в корне исключит почву для аналогичных провокаций в будущем. Поэтому очень важно в рабочем порядке, проанализировать ведущие информационные системы на постсоветском пространстве и в мире, в целом, содержащие базы данных топонимов. Думается эта работа подразумевает координацию деятельности нескольких ведомств».

Вопрос: при чем тут Yandex? Какие ведущие информационные системы нужно анализировать? О чем вообще говорится в заявлении, если команды из Карабаха оказались на фестивале КВН в Сочи? И это подтверждает даже МИД Армении, сделавший сегодня вечером специальное заявление.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян, как передает Sputnik-Армения, назвал реакцию Азербайджана на выступление «армянских команд» КВН из «Степанакерта» на фестивале в Сочи борьбой с ветряными мельницами.

"Реакция Баку подобна походу против ветряных мельниц. Азербайджанцы должны смириться с реалиями. Чем раньше, тем лучше для них самих", - сказал Балаян.

Далее Sputnik-Армения напоминает, что очередной международный фестиваль команд КВН "КиВиН-2017" начался 10 января и завершится 23 января. «В фестивале принимают участие также команды "Дле-Яман" и "С хлебом и солью" из «Степанакерта».

Агентство «Москва-Баку», в свою очередь, связалось для прояснения ситуации с бессменным режиссером КВН и супругой Александра Маслякова Светланой Масляковой. Она заявила, что Масляков пока находится в отпуске. «Мы вылетаем в Сочи на фестиваль 16 января, когда будем на месте, тогда и узнаем, какие команды принимают участие. Об участии команды из Карабаха «С хлебом и солью» мне и Александру Васильевичу пока ничего неизвестно, поэтому размышлять на эту тему не могу».

Ведущий «Премьер-лиги» КВН Александр Масляков-младший, со слов его пресс-секретаря, также не в курсе об участии команды из Нагорного Карабаха в фестивале.

В общем, противоречие на противоречии.

Остается напомнить слова одного из самых ярких участников легендарной команды КВН "Парни из Баку", заслуженного артиста Азербайджана Тахира Иманова, который по поводу этой ситуации заявил: Жалею, что в живых уже нет легендарного капитана "Парней из Баку" Анара Мамедханова. Если бы он был жив, то подобного бы не случилось.

Видимо, нынешний КВН уже не тот, как и квн-щики.