 

Полиция Чикаго проявляет расизм и превышает полномочия Заявление Минюста США

 

Полицейские Чикаго систематически нарушают права жителей города, превышая свои полномочия, особенно в отношении афроамериканцев и выходцев из стран Латинской Америки, говорится в докладе министерства юстиции США, передает ВВС.

Как отмечается в документе, подробное расследование деятельности полицейского департамента Чикаго выявило, что многие жители города сталкиваются с недостойным поведением стражей порядка.

"Недостаток доверия и ответственности плох не только для жителей, он также плох для достойных полицейских, которые пытаются делать свою работу честно и эффективно", - заявила генпрокурор США Лоретта Линч.

Банды Чикаго: город, где убивают, как на войне.

В Чикаго предъявлены обвинения по делу о "пытках в Фейсбуке"

Одной из причин ухудшения работы полиции названы недостатки в подготовке стражей порядка.

В мае прошлого года был опубликован доклад, в котором также отмечалось, что полиция Чикаго подвержена расизму и в течение десятилетий ущемляла права темнокожих жителей США и латиноамериканцев.

Годом ранее мэр Чикаго Рам Эмануэль учредил специальную комиссию для оценки ситуации в полиции города. Причиной стали массовые протесты после нескольких громких убийств полицией афроамериканцев.

225 просмотров


Старости
У Азербайджана отобрали мифическую олимпийскую медаль
У Азербайджана отобрали мифическую олимпийскую медаль
Наша погода
Сегодня 7° / 4°
14 Янв 7° / 2°
15 Янв 8° / 4°
16 Янв 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7867 AZN
1 EUR   =   1.897 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Мать убила дочь за поруганную честь семьи наш комментарий
Украина провела военные учения вблизи Крыма
Трамп объявляет войну Китаю наш комментарий
Последняя точка в отношениях Азербайджана и Евросоюза наш комментарий
Renault и Fiat попали в «дизельгейт»
Майкл Бом: Администрации Трампа не интересен Карабах эксклюзив
На инаугурацию Трампа пожертвовали рекордные $90 миллионов
Москва, Анкара и Тегеран проводят консультации
Полиция Чикаго проявляет расизм и превышает полномочия Заявление Минюста США
Скандал вокруг Маслякова: так выйдет ли на сцену КВН Карабах?
Кто в Баку продает контрабандное мясо? комментарии специалистов
Обвал тоннеля в Тебризе: есть погибшие и раненые фото
Не пригласили на свадьбу, зарезал жениха фото
Арестованы сообщники стамбульского стрелка
Кофе станет дефицитом Прогноз экспертов
Мирзияев создал новые свободные экономические зоны в Узбекистане
Автор «компромата» на Трампа – не шпион Заявление из Лондона
Экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Оганесяна оставили за решеткой
В Viber можно подслушивать разговоры
Генпрокуратура Белоруссии об экстрадиции Лапшина в Азербайджан
Массовый исход из Театра оперы и балета? Обновлено 21:10
В Азербайджане могут изменить правила усыновления
Обрушение дома в Стамбуле: есть погибшие и раненые Видео
Грузовик протаранил школу в Пакистане Есть жертвы
Ильхам Алиев наградил главу Загаталы