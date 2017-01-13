При президентстве Трампа активность США в урегулировании карабахского конфликта будет сведена к минимуму, уверен американский политолог Майкл Бом.

«Решение вопроса Нагорного Карабаха не очень сильно беспокоила администрацию Обамы, а при Трампе, который сразу заявил о приоритетности внутренних проблем Штатов, участие Вашингтона в урегулировании этого конфликта будет еще меньшим», - сказал политолог haqqin.az.

Бом отмечает, что политическое урегулирование тлеющих конфликтов на постсоветском пространстве, включая армяно-азербайджанское противостояние, не входит в основной блок внешнеполитических интересов нынешнего президента США.

«Тем не менее, Вашингтон может проявить активность в случае обострения конфликта, возобновления боевых действий между Азербайджаном и Арменией», - предполагает американский эксперт.

Вместе с тем он считает, что Азербайджан и, в большей степени Грузия, являются важными партнерами США на Южном Кавказе.

«Грузия более открыто демонстрировала лояльность к США, особенно участием в возглавляемых Америкой военных операциях в Ираке и Афганистане. Азербайджан же старался сохранить баланс в отношениях между США и Россией», - объяснил он приоритетное положение Грузии, добавив, что Россия единолично, без участия других геополитических мировых центров, не сможет урегулировать карабахский конфликт.

Но в целом, подчеркнул Бом, правительство республиканцев заинтересовано в развитии отношений с Азербайджаном, особенно в торгово-экономической сфере.