 

Renault и Fiat попали в «дизельгейт»

 

Автопроизводители Renault и Fiat Chrysler оказались в поле зрения властей США и ЕС, которые подозревают компании в искажении данных о выбросах автомобилей. Обе компании обвинения отрицают, сообщает RNS.

Парижская прокуратура начала проверку автопроизводителя Renault на предмет искажения данных о выбросах в ряде моделей бренда. Эта новость вызвала падение стоимости акций компании на торгах в Париже.

Ранее Агентство по охране окружающей среды США (EPA) выдвинуло в адрес концерна Fiat Chrysler аналогичные обвинения. В результате акции концерна на NYSE подешевели почти на 8% — до $9,95.

Европейская комиссия сообщила, что ей известно о «тревожных» обвинениях EPA в адрес Fiat Chrysler и что она расценивает возможные последствия очередного «дизельгейта» для Европейского союза. «Мы будем сотрудничать с EPA, национальными регуляторами стран ЕС, а также с Fiat для того, чтобы установить потенциальные последствия», — заявили в Европейской комиссии.

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