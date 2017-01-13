Через месяц начнутся переговоры между Азербайджаном и Евросоюзом. Стороны собираются обсудить масштабное соглашение, охватывающее все направления двусторонних отношений - от торгово-экономических до прав человека и соблюдения демократических принципов.

По традиции Евросоюз начнет переговоры исходя из принципа «от легкого к сложному», поэтому первыми будут рассмотрены вопросы, по которым проще договориться. Как всегда, будет использован и принцип «все или ничего». То есть, если стороны не придут к согласию по одному из пунктов, не будет подписан и весь документ. В общем, всё довольно сложно.

Отношения между Евросоюзом и Азербайджаном в настоящее время регулируются в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, подписанного двадцать лет назад. Но времена, а главное, политическая и экономическая ситуация в Европе и во всем мире значительно изменились, и потребовался новый договор.

Следует отметить, что Азербайджан проводит достаточно независимую политику и при этом не создает проблем ни для себя, ни для соседних государств. Более того, будучи ведущим государством Южного Кавказа, он создал в регионе достаточно рациональную среду. С любым государством Азербайджан стремится строить конструктивные отношения, чтобы максимально воспользоваться их позитивным влиянием. Являясь неизменным партнером ЕС, наша страна сотрудничает с Европой в целом ряде сфер, где у сторон существуют взаимные интересы.

Вместе с тем, к программе ЕС «Восточное партнерство» Баку с самого начала отнесся с позиций здравого экономического взаимодействия. Дело в том, что ЕС, учреждая этот проект для шести стран постсоветского пространства (Азербайджан, Армения Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина), рассматривал его как средство отдаления этих государств от России. Однако Азербайджан расценил привнесение в «Восточное партнерство» политических оттенков недопустимым и с первых дней дал понять, что подписывать соглашение об ассоциативных отношениях не собирается. Не позволяют азербайджанские власти и европейским институтам вмешиваться в свои дела.

В то же время Баку выступает за углубление взаимовыгодных экономических связей с ЕС, не забывая, однако, что одной из причин украинского кризиса стало как раз ассоциативное соглашение. Евросоюз так и не оказал финансовую помощь этой стране и даже не отменил визовый режим. Азербайджан же за последние годы сумел застраховать себя от подобных процессов, так как рассматривает партнерство лишь через призму экономики.

Поспешность в сближении с Европой Азербайджан также считает излишней. В двусторонних отношениях не должно быть случайностей – все должно быть всесторонне рассмотрено и взвешено.

Последствия непродуманной политики в отношении ЕС сказались уже на многих странах. Не зря посол Польши в Киеве Ян Пекло недавно заметил, что неспособность Европейского союза завершить процесс ратификации соглашения об ассоциации с Украиной станет сигналом для всех стран «Восточного партнерства», что ЕС надо быть осторожнее, не доверяя ему безоговорочно. И свидетельством тому нежелание Евросоюза открывать свои рынки для стран «Восточного партнерства", которые никто открывать не собирался и не собирается. Кстати, проект Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП) между ЕС и США пробуксовывает примерно по той же причине: европейцы отказываются открывать свои рынки для американских корпораций, опасаясь конкуренции.

То есть, за годы существования программы «Восточного партнерства» Азербайджан так и не получил никаких преференций от ЕС. Поэтому все это показывает, что Азербайджан должен сам подписывать двусторонние договоры и не обращать внимание на этот формат.

По карабахской проблеме Евросоюз также давно определился, заняв не лучшую для Азербайджана позицию. В Брюсселе, с одной стороны, апеллируют к Минской группе ОБСЕ, а с другой - в упор не желают видеть агрессию Армении против Азербайджана. Видимо, в Европе не хотят жертвовать членством Армении в «Восточном партнерстве», поэтому и применяют двойные стандарты.

Таким образом, проект «Восточное партнерство» теряет актуальность как для внешних спонсоров, так и для непосредственных участников сообщества. Это процесс объективный, поскольку за 5 -6 лет своего существования это во многом эфемерное образование так и не сумело продемонстрировать свою эффективность. Кажется, это поняли и в самом ЕС, где хотят предложить новые принципы сотрудничества.

«Новые форматы отношений ожидают те страны-участницы программы «Восточного партнерства», которые не стремятся в настоящее время к тесной интеграции с Евросоюзом, – с таким заявлением выступил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

- Мы должны признать, что наши партнеры очень разные. Некоторые хотят более тесной интеграции с нами, и в этом случае надо подумать над тем, какие дальнейшие шаги необходимы. Это деликатная внутренняя тема для Евросоюза. Другие же заинтересованы в иных отношениях. Поэтому мы должны подумать над тем, как лучше продолжать отношения, возможно, в новых форматах, которые нужно еще создать».

Вместе с тем Азербайджан надеется на скорейшее и эффективное начало переговоров с Европейским Союзом по соглашению о стратегическом партнерстве, отметил посол Азербайджана в Бельгии Фуад Искендеров.