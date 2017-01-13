В то время как едва не основное внимание привлекает развитие темы будущих российско-американских отношений при президенте Дональде Трампе, не менее, а, пожалуй, более важное значение будут иметь отношения США с Китаем, куда более мощной глобальной силой. И за неделю до инаугурации в этих отношениях, не без помощи членов команды избранного президента и его собственной, существует заметная напряженность, грозящая перерасти в обострение.

Америку здесь подвела открытость. Никто не знает, по каким принципам назначают высоких руководителей в других странах, об этом можно только догадываться, и точно отсутствует возможность послушать, что говорится во время процедуры их утверждения. Сенатские же слушания в США может наблюдать в прямом эфире, кроме их секретной части, и пересматривать в записи каждый, у кого есть доступ в интернет.

Китайцы смотрели процедуру утверждения на пост главы Государственного департамента Рекса Тиллерсона. Им не понравилось. Будущий глава американской дипломатии достаточно определенно высказался по вопросу китайского военного присутствия в Южно-Китайском море. За этот стратегически важный и потенциально богатый на энергоресурсы регион ведутся споры между несколькими соседними странами.

Но пока другие спорят, Китай строит. На месте едва выступающих из воды рифов и скал были сооружены искусственные острова, всего семь штук, со взлетными площадками и оборонительным вооружением. Тиллерсон сказал, что такой захват территории, не являющейся китайской, по сути ничем не отличается от российского захвата Крыма. Но за аннексию Крыма на Россию были наложены санкции. Почему нужно делать исключение для Китая? «Мы собираемся послать Китаю ясный сигнал, что для начала должно быть прекращено строительство островов, а затем должен быть запрещен и доступ к этим островам», - заявил без пяти минут глава Госдепа. Реакция на эти слова в Китае была резкой.

Государственная газета КНР China Daily, выходящая в США на английском языке, назвала позицию Тиллерсона неприкрыто враждебной по отношению к Китаю. А китайский англоязычный таблоид Global Times написал, что попытки препятствовать Китаю в доступе к островам в Южно-Китайском море будут равнозначны объявлению войны: если американская дипломатия настроена действовать в Южно-Китайском море по описанному сценарию, США следует готовиться к военному столкновению. Правда, Global Times не является официальным правительственным изданием, но газета могла быть использована Пекином для выражения жесткой позиции, в то время как на дипломатическом уровне китайцы стараются придерживаться очень сдержанной линии. Но Тиллерсоном дело не ограничилось, и Джеймс Мэттис, который рассматривался сенатским комитетом как кандидат на пост главы Пентагона, поддержал позицию будущего госсекретаря, заявив, что милитаризация Южно-Китайского моря, по которому проходят стратегические торговые международные пути, ставит под угрозу глобальный порядок.

О крайне подозрительном отношении к Китаю, который отказывается играть по международным правилам, неоднократно заявлял и сам Дональд Трамп. Предполагая осложнения во взаимных отношениях и работая на упреждение, председатель Си Цзиньпин решил принять участие в международном экономическом форуме в Давосе, и это будет первое участие китайского лидера в давосских встречах.

По официальной информации, Си будет говорить о глобализации, от которой должны выиграть все. Каналы коммуникации между командой Трампа и китайским руководством в Швейцарии будут открыты, сообщают в Пекине. Там не хотят начинать свои отношения с новым президентом со ссоры. Больше того, будто реагируя на критику Трампа, Си обещает бороться с традиционным китайским протекционизмом, который мешает взаимной торговле.

Китайский МИД напомнил, что отношения между двумя странами базировались на отсутствии конфронтации, избегании конфликтов, взаимной выгоде и сотрудничестве. Но китайская политика всегда была прагматичной и жесткой. Да, здесь настроены вежливо обговаривать общие дела. Но на угрозы готовы ответить силой. Трампу и его людям еще предстоит ощутить пределы возможного в отношениях с этой непростой страной.