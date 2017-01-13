Как ни странно, в Азербайджане начали возрождаться преступления, мотивом которых становится так называемая защита чести семьи. Более того, это средневековое явление приобретает в наши дни несвойственный ему характер: если прежде защищать доброе имя близких бросались мужчины, стремясь наказать обидчика, то теперь охранять «намус» рвутся и женщины.

И надо сказать, что слабый пол не менее беспощаден к оскорбившем семейное достоинство, чем мужчины. Во всяком случае, уже известно несколько случаев, когда женщины совершали убийство на этой почве.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сейчас рассматривается дело 36-летней жительницы Масаллы Зулейхи Джафаровой, которая задушила собственную 14-летнюю дочь за, как она считает, поруганную честь семьи.

В Азербайджане и вообще в мире не ведется статистики преступлений, связанных с подобными преступлениями, однако в криминальных сводках они отмечаются регулярно. Причем нередко только во время судебного процесса выясняется, что никто, собственно, на честь того или иного семейства не покушался, а оскорбления или непристойные действия подозреваемых в этом кому-то только померещились.

В большинстве случаев к расправе над обидчиком подталкивают завистливые соседи, корыстные, непорядочные родственники, люди с извращенной, ханжеской моралью. В общем, кому-то что-то показалось, кто-то кого-то оклеветал, а в результате один в больнице или на кладбище, а другой в тюрьме.

Как сказал haqqin.az адвокат Адам Мамедов, никто не имеет право лишать жизни или наносить какой-либо вред другому человеку, и никакие доводы не могут быть оправданием самосуду.

По мнению другого адвоката, Ирады Джавадовой, возросшее число убийств, совершенных женщинами с целью «смыть позор семьи кровью», говорит прежде всего о том, что у некоторой части нашего общества все еще бытует искаженное понятие о семейной чести.

«Этим пользуются бессовестные люди ради каких-то своих корыстных интересов. Ведь не вдруг сын убивает мать, брат сестру, отец дочь…. Часто их подстрекают к убийству кто-то из окружающих», - отмечает адвокат.

И.Джавадова считает, что ответственность за подстрекательство к преступлению ради так называемой защиты чести семьи должно быть приравнена к убийству.

А между тем еще в 60-е годы прошлого века режиссер Эльдар Кулиев в своем фильме «В одном южном городе» абсолютно точно показал, как якобы доброжелательное окружение подстрекает человека к преступлению для «спасения семейной чести».

Отметим, что, по утверждению женских организаций Ближнего Востока и Юго-Западной Азии, жертвами «убийства чести» в мире становятся до 20 тысяч женщин в год. Больше всего же всего расправ над женщинами, «опозорившими род», совершается в Пакистане. На втором месте Турция, где вынуждены были даже принять отдельный закон об «убийствах чести». А с потоком мигрантов в Европу по такому мотиву стали убивать женщин и в Германии, Швеции и других европейских странах.