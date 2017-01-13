 

Террористическая угроза в Казахстане миновала

 

На территории Казахстана с 16 января 2017 года будет отменен умеренный («желтый») уровень террористической опасности, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

«Антитеррористический центр Республики Казахстан уведомляет об отмене с 16 января 2017 года действия умеренного («желтого») уровня террористической опасности на территории всей страны.

Решение принято председателем Комитета национальной безопасности в соответствии с требованиями Указа президента Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма» от 9 августа 2013 года № 611», — указывается в распространенной информации.

Напомним, «желтый» уровень террористической угрозы был объявлен в Казахстане 6 июня 2016 года сроком на 40 дней, далее, с 16 июля, «желтый» уровень был продлен еще на 30 дней, затем с 14 августа умеренный уровень угрозы продлили до 15 января 2017 года. Такие меры были приняты после теракта в Актобе.

«Желтый» уровень, как объясняют в КНБ, предполагает проведение силовыми структурами и государственными органами комплекса организационных, административных и оперативных мероприятий. 

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