 

ООН обвинила Асада в применении химического оружия

 

В ходе расследования применения химического оружия в Сирии сотрудники ООН вместе с представителями Организации по запрещению химического оружия пришли к выводу, что президент Сирии Башар Асад и его брат могут быть ответственны за применение химического оружия на территории страны, передает Reuters со ссылкой на документ, подготовленный объединенной группой.

Вместе с этим, представители ОЗХО отметили, что на данный момент не был составлен точный список личностей, причастных к применению химоружия.

Представители сирийских властей отвергли обвинения в возможной причастности руководителя страны к атакам с применением запрещенного вооружения.

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