 

Обама пригласил Трампа на чай

 

Уходящий президент США Барак Обама пригласил будущего главу государства Дональда Трампа на чай в пятницу, 20 января, перед церемонией инаугурации Трампа, сообщил журналистам пресс-секретарь Обамы Джош Эрнест, передает РИА Новости.

"В пятницу утром президент Обама и первая леди пригласят избранного президента Трампа и Меланью Трамп в Белый дом на чай и небольшой прием", — сказал Эрнест. По его словам, затем Обама и Трамп вместе поедут к зданию Конгресса, где пройдет инаугурация Трампа. После церемонии Обама и его супруга на вертолете покинут Капитолий и отправятся на военно-воздушную базу Эндрюс под Вашингтоном, где Обама обратится к военным с прощальной речью.

"После этого он и госпожа Обама покинут базу Эндрюс в последний раз на борту президентского самолета в направлении, о котором мы сообщим дополнительно", — рассказал Эрнест.

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