Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться стабильно тревожной. Да и в целом,минувший год со всей очевидностью доказал, что мир вступил в фазу турбулентности. Эксперты все часто высказывают опасения дестабилизации ситуации и в регионе Средней и Центральной Азии. Насколько реален этот сценарий, и каковы экономические и политические перспективы стран этого взрывоопасного региона? Чем закончится борьба за господство в Центральной Азии между Россией и Китаем?

На самые актуальные вопросы региональной политики в интервью haqqin.az отвечает известный российский журналист и эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов.

- В течение следующих пяти лет риск возникновения конфликтов между странами и внутри стран вырастет до невиданного со времен «Холодной войны» уровня, увеличится уровень угрозы терроризма, а замкнутость стран Запада на самих себе будет поощрять Россию и Китай бросать вызов американскому влиянию в мире. Такие выводы содержатся в докладе аналитиков Совета национальной разведки США под названием «Глобальные тенденции: Парадокс прогресса». Согласны ли Вы с выводами мозговых центров США?

- Отвечу коротко- да, я согласен с этими выводами.

- А есть ли риск, что точно также, как Ближний Восток, заполыхает и регион Средней и Центральной Азии?

- Я полагаю, что такого риска нет. Потому, что нельзя сравнивать Ближний Восток с регионами Средней и Центральной Азии по степени влияния на мировые экономические и политические процессы.

Ближний Восток издавна был одним из определяющих центров мировой геополитики, и по сегодняшний день он соответствует данной характеристике. Если когда-то считалось, что Балканы являются «пороховой бочкой» Европы, то ныне Ближний Восток является «пороховой бочкой» мира.

Через Центральную Азию, в отличие от Ближнего Востока, не проходят транзиты мирового уровня. Страны Центральной Азии не могут похвастаться такими огромными запасами углеводородов, что есть у стран Ближнего Востока. Кроме того, Центральная Азия не является регионом, где сталкиваются интересы ведущих исламских государств, разделенных между собой по принципу конфессиональной принадлежности на шиитов и суннитов. Так что, не стоит брать на себя смелость и уравнивать значение для мира таких регионов, как Ближний Восток и Средняя Азия.

- Развивая тему будущего стран Средней Азии , не могу не спросить, вот еще о чем. Согласны ли Вы с мнением той части экспертов, заявляющей о перспективах Узбекистана стать куда более экономически и политически значимым государством региона, чем Казахстан?

- Я согласен с тем, что Узбекистан будет стремиться занять более весомое место в регионе, претендуя на главенствующую роль. Но, одно дело - заявляемые амбиции, и совсем иное дело их практическая реализация. Да, Узбекистан имеет весьма серьезный экономический потенциал, но команда новоизбранного президента Узбекистана Шавката Мирзияева должна продемонстрировать модернизационный ресурс. Пока же, на мой взгляд, несколько преждевременно говорить о способности Узбекистана играть главенствующую роль в регионе.

- А каковы экономические и политические перспективы Туркмении, Киргизии и Таджикистана?

- Они разные, точно также, как разными являются эти страны. Что касается Туркмении, которая когда-то обещала стать «вторым Кувейтом», то на данный момент она не находится даже на начальной стадии пути к данной цели, обладая при этом огромными, четвертыми в мире, запасами природного газа. Я не возьму на себя смелость утверждать, что Туркмения изменит вектор своего развития настолько, чтобы оказаться экономическим «тигром» региона.

Эта страна продолжает оставаться изгоем, сильно завися от Китая, который стал монопольным покупателем туркменского газа. Мировой экономический кризис, приведший к тому, что уже имеют случаи отказа от покупки туркменского газа по ранее обговоренной цене и в ранее согласованных объемах, сказался на экономике этой страны. Она в состоянии коллапса и уже обыденными в Туркмении становятся очереди за самыми необходимыми продуктами питания. И я не вижу предпосылок по изменению ситуации при нынешнем туркменском режиме.

Киргизия и Таджикистан - две самые бедные страны региона, хоть и разные по своему внутреннему устройству, но также, на мой взгляд, не имеющие перспектив для значительного рывка. Таджикистан становится все более закрытым государством с семейным типом правления.

Все угрозы для региона, связанные с проникновением радикального ислама, в первую очередь актуальны именно для Таджикистана. В том числе в связи с протяженностью таджикско-афганской границы и с недальновидной политикой президента Рахмона в отношении представителей традиционных мусульманских течений. Экономическому процветанию Таджикистана могли бы способствовать зарубежные инвестиции, но невероятно высокий уровень коррупции в этой стране делает возможным получение финансовых вливаний лишь со стороны Китая. Что касается Киргизии, то эта страна находится в состоянии внутриполитического кризиса, готовится к президентским выборам и будущий тренд развития этой страны пока не определен.

- А каковы планы Китая и России, касательного будущего всего этого региона, и нет ли риска конфликта между этими могущественными государствами за господство в нем?

- Если ранее данный регион был местом соперничества за влияние в нем между США и Россией, то с сокращением американского военного присутствия в Афганистане ситуация сильно изменилась. На сегодняшний день данный регион уже является полем соперничества между Россией и Китаем. И мы наблюдаем за тем, как Китай последовательно наращивает свое влияние в Центральной Азии, побеждая Россию, если использовать спортивную терминологию, «по очкам». Эта тенденция вряд ли будет переломлена и надеюсь, что дело не дойдет до драматических проявлений соперничества за влияние в регионе. Очевидно же, что Москва и Пекин ныне больше нуждаются в углублении своего политического и экономического сотрудничества, чем в том, чтобы нанести друг другу какой-либо урон.

- Напоследок спрошу о том, каковы , на Ваш взгляд, перспективы развития Ирана, равно как и будущее российско-иранских отношений?

- Иран остается серьезнейшей региональной державой, влияние которого будет возрастать по мере снятия с него американских санкций. Кроме того, если успешно завершатся мирные переговоры по Сирии, то существенно возрастет и влияние Ирана в исламском мире, что скажется и на российско-иранских взаимоотношениях.