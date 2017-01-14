 

Азербайджан закрывает офис ОБСЕ в Ереване?

 

Армянский политолог Гагик Амбарян выступил с интересным заявлением. Он уверен, что продолжению деятельности ереванского офиса ОБСЕ однозначно может помешать Азербайджан при вмешательстве тандема Баку-Анкара, Баку-Москва, сообщает сайт «Терт».

«Скорее всего, я склонен думать, что это сделает Азербайджан при вмешательстве тандема с Турцией и РФ. Офис ОБСЕ – единственное полноценное представительство организации в регионе, поскольку наши соседи давно уже закрыли ее офисы на своей территории», считает Амбарян. Они делают все для того, чтобы вытеснить ОБСЕ из региона, и в этом вопросе больше всего заинтересованы Анкара и Баку.

«Но возможна и комбинация Москва-Баку, то есть, сотрудничество против ОБСЕ», - сказал политолог.

Как напоминают армянские СМИ, вчера стало известно о том, что продолжение дальнейшей деятельности ереванского офиса ОБСЕ под вопросом и офис может быть закрыт.

В общем, все стандартно в Армении, если что случилось или может случится: виноваты турки или азербайджанцы.

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