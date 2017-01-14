 

В Грузии запретили любые сделки в инвалюте

 

Власти Грузии ввели запрет на совершение гражданами и юрлицами сделок купли-продажи товаров и услуг в иностранной валюте с целью стабилизации ситуации на финансовом рынке страны, сообщает «Грузия Онлайн».

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал пакет соответствующих законов, сообщила экономический советник президента Майя Микеладзе на брифинге.

"Мы детально рассмотрели эти документы, они, в первую очередь, касаются политики дедоларизации", - сказала она.

Указание цен в национальной валюте - лари - при совершении сделок, а также в рекламе теперь будет обязательным на всей территории страны. В случае нарушения новых требований физические лица будут оштрафованы на 500 лари, юридические лица - на 2 тыс. лари, а в случае повторного нарушения - на 1 тыс. и 5 тыс. лари соответственно.

Как сообщалось, в рамках комплексного плана по стабилизации финансового рынка, с 17 января 2017 года в Грузии будет введен также механизм по льготному переводу в лари ипотечных кредитов, взятых физическими лицами в долларах США под залог имущества до 1 января 2015 года в размере, эквивалентном не более 100 тыс. лари. Перевод кредитов в нацвалюту будет осуществляться по курсу на 0,2 лари ниже официального обменного курса.

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