 

Минфин ворует госсредства в Армении

Автор: Сюзан Джагинян, автор haqqin.az 

Армянское издание «Айкакан жаманак» оповестило общественность страны, что «Министерство финансов не намерено сокращать административные расходы и не будет отказываться от аренды помещений на улице Тигран Мец, 4, у компании Repindustryproject».

Газета написала об этом потому, что армянских граждан давно возмущает постоянное улучшение этим ведомством, невзирая на кризис в экономике страны и массовое обнищание народа, «условий труда коллектива». Оно периодически перемещает свой офис из одного роскошного помещения в другое, еще более помпезное.

Однако сам Минфин не считает, что в трудные времена разбазаривает госбюджет, сообщив, что, напротив, сократил арендуемую площадь аж на 400 кв. м. «Если с июня 2014 года Минфин арендовал 2150 кв. метров и выплачивал 124 млн драмов за год, то с августа 2016-го за 1750 кв. метров арендная плата составляет всего(!) 116,6 млн», - объяснили в министерстве, доказывая, что финансисты перешли на жесткий режим экономии.

Надо сказать, что новое помещение арендовано по указанию бывшего министра финансов Гагика Хачатряна, хотя до того ведомство вполне комфортно размещалось в другом здании. Однако бывший его глава решил, что максимум удобств нужно обеспечить всем сотрудникам, в том числе и своим многочисленным телохранителям. Теперь в новом офисе для этой категории очень ценных финансовых специалистов выделена отдельная зона. Ну, а заодно здание отремонтировали, закупили новую мебель и пр., что обошлось налогоплательщикам Армении в  124 млн драмов.

Что да, то да. Нынешний министр Вардан Арамян оказался более рачительным: он на целых  400 кв. метров и 8 млн драм сократил всё это великолепие.

Для справки. Собственником компании Repindustryproject, здание которой  арендовал Минфин, является бывший министр охраны окружающей среды Арам Арутюнян.

588 просмотров


Старости
Полицейские оборотни и банда Мамедова всполошили всю Россию
Полицейские оборотни и банда Мамедова всполошили всю Россию
Наша погода
Сегодня 7° / 2°
15 Янв 8° / 4°
16 Янв 8° / 4°
17 Янв 9° / 5°

Наши деньги
1 USD   =   1.7867 AZN
1 EUR   =   1.897 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Пентагон заявил об уничтожении лидера "Аль-Каиды"
Обама продлил санкции против России
Американских солдат готовят к кибервойне
В США отменяют Obamacare
Выход из тупика: Асад, Путин и Иран начинают наступление haqqin.az из Дамаска
Тегеран обеспокоен сближением Анкары и Москвы Турецкие источники
Минфин ворует госсредства в Армении
В Грузии запретили любые сделки в инвалюте
Похищенная 18 лет назад из роддома американка найдена живой
Азербайджан закрывает офис ОБСЕ в Ереване?
Аркадий Дубнов о схватке России и Китая за Среднюю Азию эксклюзив
Обама пригласил Трампа на чай
ООН обвинила Асада в применении химического оружия
Террористическая угроза в Казахстане миновала
Мать убила дочь за поруганную честь семьи наш комментарий
Украина провела военные учения вблизи Крыма
Трамп объявляет войну Китаю наш комментарий
Последняя точка в отношениях Азербайджана и Евросоюза наш комментарий
Renault и Fiat попали в «дизельгейт»
Майкл Бом: Администрации Трампа не интересен Карабах эксклюзив
На инаугурацию Трампа пожертвовали рекордные $90 миллионов
Москва, Анкара и Тегеран проводят консультации
Полиция Чикаго проявляет расизм и превышает полномочия Заявление Минюста США
Скандал вокруг Маслякова: так выйдет ли на сцену КВН Карабах?
Кто в Баку продает контрабандное мясо? комментарии специалистов