Армянское издание «Айкакан жаманак» оповестило общественность страны, что «Министерство финансов не намерено сокращать административные расходы и не будет отказываться от аренды помещений на улице Тигран Мец, 4, у компании Repindustryproject».

Газета написала об этом потому, что армянских граждан давно возмущает постоянное улучшение этим ведомством, невзирая на кризис в экономике страны и массовое обнищание народа, «условий труда коллектива». Оно периодически перемещает свой офис из одного роскошного помещения в другое, еще более помпезное.

Однако сам Минфин не считает, что в трудные времена разбазаривает госбюджет, сообщив, что, напротив, сократил арендуемую площадь аж на 400 кв. м. «Если с июня 2014 года Минфин арендовал 2150 кв. метров и выплачивал 124 млн драмов за год, то с августа 2016-го за 1750 кв. метров арендная плата составляет всего(!) 116,6 млн», - объяснили в министерстве, доказывая, что финансисты перешли на жесткий режим экономии.

Надо сказать, что новое помещение арендовано по указанию бывшего министра финансов Гагика Хачатряна, хотя до того ведомство вполне комфортно размещалось в другом здании. Однако бывший его глава решил, что максимум удобств нужно обеспечить всем сотрудникам, в том числе и своим многочисленным телохранителям. Теперь в новом офисе для этой категории очень ценных финансовых специалистов выделена отдельная зона. Ну, а заодно здание отремонтировали, закупили новую мебель и пр., что обошлось налогоплательщикам Армении в 124 млн драмов.

Что да, то да. Нынешний министр Вардан Арамян оказался более рачительным: он на целых 400 кв. метров и 8 млн драм сократил всё это великолепие.

Для справки. Собственником компании Repindustryproject, здание которой арендовал Минфин, является бывший министр охраны окружающей среды Арам Арутюнян.