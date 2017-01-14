Иран обеспокоен сближением Турции и России по сирийскому вопросу, сказал неназванный источник в МИД Турции, передает Anadolu.

Дипломат отметил, что после разрешения кризиса со сбитым российским самолетом Москва и Анкара стали взаимодействовать по ситуации в Сирии, что вызвало недовольство Тегерана.

Источник отметил, что иранская сторона решительно отвергла утверждения о том, что в недавнем авиаударе по расположению турецких военнослужащих, участвующих в операции «Щит Евфрата», использовались ударные беспилотники иранского производства.

«Иран отрицает свою причастность к инциденту. В целом могу сказать, что в Тегеране рассматривают военное присутствие Турции в Сирии как препятствие для достижения целей в регионе. Тегеран недоволен операцией «Щит Евфрата», поскольку хочет, чтобы события в регионе разворачивались по сюжету Ирана, а не Турции»,- отметил дипломат.

Источник сообщил, что в Иране предлагали Анкаре согласовывать действия в Сирии с режимом Асада. «То же самое касается и положения Ирака», - указал он.

По словам турецкого дипломата, на сегодня Иран не отрицает присутствие в Ираке или Сирии, однако заявляет, что иранские военнослужащие не принимают участия в боях, а лишь консультируют местные силы по просьбе режима Асада и правительства Ирака. При этом Турции предлагают делать то же самое.

Источник в МИД Турции указал также, что не секрет, что Иран также недоволен также присутствием турецких военных инструкторов в лагере «Башика» на севере Ираке.

При этом источник заметил, что Турция продолжает осуществлять обмен разведданными с Ираном, также как и с другими странами.