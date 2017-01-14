Сирия входит в новый 2017 год в значительно лучшем состоянии, чем в прошлый, 2016. В ходе совместных операций при поддержке российских ВКС и иранских добровольцев сирийской армии удалось одержать ряд важных побед, главная из которых — захват Алеппо. В мире уже не обсуждают как раньше скорое падение режима Асада. Напротив, основная тема для прогнозов на будущий год — в каком направлении будет развернуто новое масштабное наступление. От этого зависит, насколько быстро Сирия восстановит свою территориальную целостность и сохранится как единое государство. Или не сохранится, и тогда гражданская война будет продолжена, а страну постигнет судьба соседнего Ирака.

В настоящее время на территории Сирии присутствует 7 крупных анклавов, которые не контролируются сирийскими властями. Первый находится на севере страны в провинциях Идлиб, Латакия и Хама. В нем присутствуют вооруженные отряды движений Ахрар аш-Шам, Джейш аль-Ислам, Нуреддин аз-Зенки, Исламского движения Восточного Туркестана и различных подразделений Свободной сирийской армии, однако, доминирующие позиции занимает движение Джабхат Фатах аш-Шам (бывшая Джабхат ан-Нусра, признанная ООН террористическая организация). Снабжение группировки происходит через Турцию, однако, среди спонсоров — Саудовская Аравия, Катар и США.

Численность отрядов в настоящее время установить довольно сложно, поскольку в последнее время туда были направлены боевики из Алеппо, а также Дарейя, Мадайя, Хан аш-Ших и других населенных пунктов, занятых сирийской армией. Многие из них перешли через территорию Турции в Джераблус и принимают участие в турецкой операции «Щит Евфрата». Некоторые вовсе признали бесполезность сопротивления и покинули Сирию.

В целом предполагается, что общая численность боевиков вооруженной оппозиции в провинции составляет более 50 тысяч человек. Однако, говорить о их политическом единстве пока невозможно. В конце декабря предпринимались попытки объединения группировок под общим руководством глав Ахрар аш-Шам и Джабхат Фатах аш-Шам. Однако, они сорвались главным образом из-за позиции Турции, которая надеялась на снижение влияния Джабхат Фатах аш-Шам и задействование значительного количества штыков из Идлиба в своей операции «Щит Евфрата» - против этого выступили многие местные группировки.

Наступление сирийской армии на Идлиб предрекают многие известные американские аналитики, справедливо полагая, что разгром группировки повлечет за собой падение всего «Северного фронта» оппозиции. Они считают, что новый президент США Дональд Трамп резко сократит расходы на поддержку антиасадовских группировок через турецкий МОМ (центра планирования операций в провинции Хатай, находящийся под влиянием США), это ослабит оппозицию и позволит Дамаску довольно быстро разделаться с противником на севере. В качестве примера сторонники версии приводят операцию в 1982 году, когда предыдущий президент Сирии Хафез аль-Асад серией операций сначала изгнал сторонников «братьев-мусульман» из других городов в Хаму, а потом устроил там своим политическим противникам резню.

Однако, проведение операции в Идлибе для сирийской армии в ее нынешнем состоянии представляет сложную задачу. Наступление все же заставит боевиков объединить свои усилия против сирийских войск, а Запад наверняка развернет свою пропагандистскую машину против Асада на полную мощность, так как многие группировки в Идлибе принадлежат к «умеренной оппозиции» и пользуются поддержкой США.

Позиция Анкары, настроенной на переговорный процесс по Сирии, также не будет дружественной в отношении Дамаска и Москвы. Спасаясь от наступления боевики в массовом порядке направятся в Турцию, где возрастет террористическая активность — и так многие оппозиционные движения считают турецкое руководство предателями. Таким образом, операция в Идлибе для сирийского правительства окажется сложным испытанием, которое крайне негативно повлияет на имидж Дамаска в мире и сорвет возможные переговоры между сирийским режимом и оппозицией при посредничестве Турции.

Значительное количество сирийских военачальников считают главным направлением наступления после Алеппо Дамаск и его пригороды. До настоящего времени в непосредственной близости от центра столицы в районах Джобар и Гута располагаются позиции движений Джабхат Фатах аш-Шам, Джейш аль-Ислам и Файлак аш-Шам, которые подвергают регулярным обстрелам различные объекты города, в том числе посольство России. Повстанцы движения Алвият Сайф аш-Шам и Джабхат Фатх аш-Шам контролируют ущелье Вади Барада, в частности, поселок Эйн аль-Фижи, в котором располагаются источники питьевой воды для Дамаска. В конце декабря боевики невыясненной принадлежности взорвали подземные коммуникации, и Дамаск третью неделю страдает от отсутствия воды.

Часть населенных пунктов в пригородах Дамаска были освобождены в 2016 году в результате переговоров. Однако, в оставшихся под контролем оппозиции районах боевики отличаются особой непримиримостью. Условия властей достаточно мягкие, например, в Вади Барада им предлагается оставить себе оружие и продолжать осуществлять контроль за населенным пунктами. В ответ они должны поступить под формальное командование Республиканской гвардии и разрешить ремонт водопровода. Желающие могут выехать вместе с оружием и семьями в Идлиб. Однако, далеко не все готовы принять условия, поэтому, перемежаемые артобстрелами непокорных переговоры продолжаются.

Возможная операция в пригородах Дамаска связана со значительными трудностями и напоминает в этом смысле планируемую операцию в провинции Идлиб. Только в районе Гуты находится свыше 20 тысяч высокомотивированных боевиков, уничтожение которых в условиях плотной городской застройки связано с необходимостью массового применения тяжелого вооружения. Это наверняка повлечет за собой жертвы среди мирного населения и новую волну критики режима со стороны международного сообщества. Оппозиция в пригородах Дамаска связана, хотя и в меньшей степени, чем в Идлибе, с Турцией, что ставит под угрозу сотрудничество с Анкарой по вопросу мирного разрешения сирийского кризиса. Кроме того, освобождение пригородов Дамаска возложит на сирийское правительство обязательства по социальному обеспечению значительного количества (более двух миллионов) мирных жителей, помощи в восстановлении их домов, а экономический кризис в разрушенной войной стране никто не отменял.

Третья область - Юг Сирии (границы с Израилем и Иорданией, провинции Дараа, Кунейтра и Сувейда) занята различными оппозиционными движениями, принадлежащими к «Южному фронту» Свободной сирийской армии, а также Джабхат Фатах аш-Шам. Еще одна область на границе с Израилем в на юге Голанских высот занята движением Халед ибн Валид, присоединившимся к ИГИЛ. Финансирование «Южного фронта» ведется посредством иорданского МОС (Military operation center, Центр военных операций), ведущая роль в котором принадлежит офицерам США.

В последнее время американцы крайне недовольны активностью вооруженных группировок на Юге Сирии и грозились прекратить их поддержку, если они не перейдут в наступление. Однако, никакими посулами денег, оружия и боеприпасов сдвинуть ситуацию с мертвой точки так и не удалось. Лидеры оппозиционных организаций предпочитают не сражаться, а получать зарабатывать деньги на контрабанде, а также перепродавать полученное от МОС оружие и боеприпасы тем, кто в них нуждается больше, главным образом на север для ИГИЛ. Многие группировки еще в феврале 2016 года заключили соглашение о прекращении огня с Дамаском и продолжают его придерживаться. Стоит ли разрушать хрупкое равновесие юга, если ситуация на севере и востоке требует гораздо большего внимания?

В связи с налаживанием сотрудничества между Россией и Турцией возвращения под юрисдикцию Дамаска территорий, находящихся под контролем турецкой армии на севере в ближайшее время невозможно. Тоже самое касается находящихся под контролем курдского правительства двух крупных анклавов на севере. Поскольку курды находятся в тесном военно-политическом взаимодействии с США, ни о какой военной операции против них не может быть и речи. Сирийская сторона в первую очередь должна заинтересовать руководство и население этих областей в сотрудничестве, а только затем проводить переговоры о их воссоединении с находящимися под контролем Дамаска областями. Эти переговоры пока не имеют под собой почвы главным образом в связи с отсутствием географической связи между центральными областями и севером. Их разделяет занятая ИГИЛ пустыня.

Самые большие пространства Сирии в настоящее время находятся под контролем ИГИЛ. Они простираются от г. Алеппо на северо-западе до хребта Каламун на юге и сирийско-иракской границы на востоке. По большей части это пустыня, в которой проживают лишь кочевые бедуинские племена. Однако, из полезной территории ИГИЛ контролирует также плодородную долину р. Евфрат, город Ракка, пограничный пункт Аль-Букамаль, исторический центр Пальмиру и четыре крупных месторождения нефти и газа. Это позволяет ИГИЛ довольно стабильно обеспечивать себя материальными ресурсами и держать обширный фронт сразу с несколькими противниками.

Однако, и для ИГИЛ настали трудные времена. Им приходится воевать сразу на несколько фронтов, среди которых Мосул (против вооруженных сил Ирака, Иракского Курдистана и возглавляемой США международной коалиции), Ракка (против Сил демократической Сирии, большинство из которых сирийские курды, также при поддержке США) и под городом Эль Баб (против турецких войск и их союзников, принимающих участие в операции «Щит Евфрата»). Под Пальмирой и Дейр аз-Зором у них задействовано лишь небольшое количество войск, держащих в постоянном напряжении сирийские подразделения, защищающие авиабазу Т-4.

Для Москвы падение Пальмиры в декабре 2016 года стало серьезным испытанием, позволившим Пентагону недавно заявить о том, что Россия ничего не сделала для борьбы с ИГИЛ. Возвращение древнего города, таким образом, становится важнейшей задачей для повышения имиджа России в мире. Если курды при помощи международной коалиции возьмут столицу ИГИЛ город Ракка, то все лавры главных борцов в терроризмом достанутся США, а не России. Однако, самой важной составляющей наступления на восток является экономическая.

С захватом ИГИЛ нефтяных месторождений руководство Сирии оказалось полностью зависимо от зарубежных поставок, главным образом из Ирана. После того, как в декабре 2016 года ИГИЛ взял под контроль крупнейшее газовое месторождение Шаер, в стране разразился газовый кризис, отразившийся на обеспечении Сирии электроэнергией. Газа не хватает даже для заполнения бытовых газовых баллонов.

Поэтому, после завершения успешной операции в Алеппо сирийской армии следует сконцентрировать все усилия для организации широкомасштабного наступления на восток от города Хомс на Пальмиру, и далее в сторону Ракки, Дейр аз-Зора и пограничного пункта Аль-Букамаль. Завоевание этих территорий позволит сирийскому правительству и его российским союзникам предстать перед всем миром победителями ИГИЛ, для чего и была затеяна российская операция в Сирии. Кроме того, Дамаск восстановит контроль над нефтяными и газовыми месторождениями, что обеспечит не только внутреннее потребление нефтепродуктов, но и экспорт, деньги от которого можно будет инвестировать в восстановление страны.

В случае успеха операции и выхода на соприкосновение с курдскими войсками севернее Евфрата, сирийское правительство получает возможность проведения с ними переговоров о сотрудничестве и последующем мирном объединении страны. Дело в том, что по оккупированной в настоящее время ИГИЛ территории провинции Ракка проходит магистральный нефтепровод, связывающий месторождения нефти в провинциях Хасеки и Камышлы с нефтеперерабатывающим заводом в городе Хомс и экспортным портом Баниас на побережье Средиземного моря.

Эти месторождения очень богаты (давали в 2010 году до 70% сирийской нефти), однако, сейчас курдские власти не в состоянии их ни эксплуатировать в штатном режиме (оборудование частично разграблено или вывезено сирийскими властями, многие высококвалифицированные кадры покинули регион), ни перерабатывать нефть самостоятельно (в провинции Хасеки существует несколько кустарных заводиков, которые едва справляются с локальными потребностями, производя низкокачественное топливо), ни экспортировать его.

В случае налаживания сотрудничества c Дамаском курдское руководство в Камышлы сможет в обмен на ограничение своей независимости и разрыв отношений с США обеспечить стабильный вывоз нефти через систему сирийских нефтепроводов. Правительство же Сирии окажется в состоянии путем переговоров обеспечить воссоединение с северными районами и расширить свое влияние на большую часть территории страны.