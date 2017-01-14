 

В США отменяют Obamacare

 

Палата представителей Конгресса США поддержала начало отмены масштабной реформы здравоохранения Барака Обамы, известной как Obamacare, сообщает Reuters. Днем ранее за начало отмены Obamacare проголосовал сенат.

За то, чтобы начать процедуру отмены принятой при Обаме реформы здравоохранения, проголосовали 227 членов Палаты представителей, против – 198, уточняет Bloomberg.

Теперь конгрессу предстоит согласовать этапы отмены реформы и договориться о деталях закона, который придет ей на смену.

Резолюция, принятая на голосовании сената, поручает бюджетным комитетам конгресса США разработать первый вариант закона,устанавливающего порядок отмены Obamacare, к 27 января.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал отменить реформу здравоохранения. О том, что отмена Obamacare станет первым шагом Трампа в качестве президента, заявил в начале января избранный вице-президент США Майк Пенс.

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