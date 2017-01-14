 

Американских солдат готовят к кибервойне

 

В связи с растущим беспокойством по поводу возможной кибервойны с Россией США готовят солдат к службе в специализированных кибервойсках, сообщает телеканал CNN.

В военной академии Вест-Пойнт организовали "киберкурс", в рамках которого кадеты посещают занятия по прикладной алгебре, криптологии и другим дисциплинам. После выпуска курсанты будут служить в новом роде войск, которому нет еще и трех лет.

"Мы пытаемся научить наших студентов решать проблемы, о которых у нас самих пока нет точного представления", — признался в интервью телеканалу руководитель Кибернетического института армии США полковник Эндрю Холл.

Преподаватель военной академии Натали Ванатта, которая также является офицером кибервойск, рассказала, что на курсе изучают математические понятия и принципы, на которых основана работа систем шифрования. По ее словам, это развивает "критическое и творческое мышление" кадетов.

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