 

Пентагон заявил об уничтожении лидера "Аль-Каиды"

 

Один из главарей террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП) Абд эль-Гани аль-Разас был уничтожен в Йемене в результате бомбардировки американских ВВС, сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, передает РИА Новости.

По его данным, бомбардировка была проведена 8 января.

"Это позволило уничтожить одного из главарей АКАП и в будущем помешать операциям данной группировки в Йемене и регионе в целом", — приводятся слова Кука в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

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