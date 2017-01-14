Пентагон заявил об уничтожении лидера "Аль-Каиды"

Один из главарей террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП) Абд эль-Гани аль-Разас был уничтожен в Йемене в результате бомбардировки американских ВВС, сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, передает РИА Новости.

По его данным, бомбардировка была проведена 8 января.

"Это позволило уничтожить одного из главарей АКАП и в будущем помешать операциям данной группировки в Йемене и регионе в целом", — приводятся слова Кука в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.