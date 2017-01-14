 

Обама оставил санкции против Ирана

 

Президент США Барак Обама принял решение сохранить ряд санкций, введенных Вашингтоном в отношении Ирана и Ливии, а также оставил в силе ограничения в отношении должностных лиц Зимбабве и Венесуэлы. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Обама принял решение сохранить ряд санкций, введенных Вашингтоном в отношении Ирана. В документах, распространенных администрацией американского лидера, отмечается, что хотя Тегеран и придерживается заключенного в Вене в 2015 году соглашения о мирном характере его ядерной программы, другие действия Ирана все еще "представляют угрозу для национальной безопасности и внешней политики" США, передает ТАСС.

Обама напомнил, что 16 января 2016 года МАГАТЭ подтвердило соблюдение Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий. Это стало поводом для отмены американских санкций, введенных в связи с ядерными разработками Тегерана. Вместе с тем, как отметил Обама, США не намерены мириться с программой создания баллистических ракет, нарушениями прав человека в Иране. Кроме того, Соединенные Штаты упрекают Иран в поддержке террористических группировок.

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