Трамп высказался о политике «одного Китая»

До тех пор, пока не будет прогресса со стороны Пекина в отношении валюты и методов ведения торговли, США необязательно будут следовать политике «одного Китая». Такое мнение высказал избранный президент США Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal.

«Все в состоянии переговоров, в том числе и политика «одного Китая», — добавил Трамп. Он также вновь прокомментировал историю с телефонным разговором с лидером Тайваня Цай Инвэнь в ноябре прошлого года. США «заключили контракты на поставку оружия в Тайвань на $2 млрд», однако «не могут ответить на телефонный звонок». «Было бы грубо не ответить», — подчеркнул Трамп.

В интервью новый президент США заявил, что готов назвать Китай валютным манипулятором, но перед подобным объявлением «сначала поговорит с ними». «Конечно, они манипуляторы», — отметил Трамп, но добавил, что не хочет каких-либо обвинений.

Трамп недоволен валютной практикой Китая, подчеркивает газета. По его мнению, китайцы «намеренно» обесценивают валюту. «Наши компании не могут с ними конкурировать, потому что наша валюта сильна, и это убивает нас», — заключил Трамп.