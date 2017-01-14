 

Армяне обстреливают азербайджанские позиции из пулеметов

 

ВС Армении за минувшие сутки, применив крупнокалиберные пулеметы, 38 раз нарушили режим прекращения огня на различных направлениях линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах Бердского района, с безымянных высот на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Гушчу Айрым и на безымянных высотах Газахского района, в селах Алибейли, Агдам, Агбулаг, Коханеби Товузского района, а также в селе Гаравеллилер Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

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