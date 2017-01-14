Невестку президента Чили обвинили в мошенничестве

Чилийская прокуратура обвинила невестку президента страны Мишель Бачелет Наталиу Компаньон в мошенничестве, сообщает Comercio.

По данным издания, предприниматель Гонсало Виаль Конча заказал принадлежащей 33-летней Компаньон компании Caval составить восемь докладов и исследовательских работ на тему горнодобывающей промышленности, за что заплатил около 1,5 миллиона долларов. Позже выяснилось, что содержимое подготовленных работ было скопировано из интернета.

Как сообщает газета, обвинения в мошенничестве предъявлены не только невестке президента, но и ее бывшему сотруднику Маурисио Валеро. Им грозит пять лет тюремного заключения.

В рамках расследования дела Caval Компаньон также подозревают во взяточничестве и уклонении налогов, отмечает издание.