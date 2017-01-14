 

В Кот-дʼИвуаре продолжают бунтовать солдаты

 

Солдаты Кот-дʼИвуара продолжают бунтовать. Им удалось блокировать город Буаке, в котором находятся высокопоставленные военные и чиновники, и город Корого, сообщает Reuters.

Бунтующие военнослужащие потребовали от властей страны повышения зарплат, сокращения сроков необходимых для получения высоких званий, а также повышения условий жизни.

«Мы вернулись к таким действия, потому что мы не ждем ничего хорошего от переговоров. Мы хотим наши деньги. Вот почему мы здесь», — рассказал один из солдат, его цитирует агентство.

«Въезд в город заблокирован. Недавно некоторые пытались выехать в Абиджан и вынуждены были вернуться в Буаке», — добавил один из жителей города.

Позднее солдаты заявили о достижении соглашения с властями страны. По их словам, власти должны заплатить 5 млн в понедельник и остальное каждый месяц. Правительство Кот-дʼИвуара пока не подтвердило заключение соглашения.

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