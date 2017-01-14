 

Туркменбаши устроил разнос в Кабмине: уволены вице-премьеры

 

Президент Гурбангулы Бердымухамедов уволил вице-премьера, управляющего делами аппарата президента и правительства Туркменистана Шамухаммета Дурдылыева и вице-премьера Сатлыка Сатлыкова, сообщают в субботу местные СМИ.

Соответствующие решения были приняты главой государства на расширенном заседании правительства по итогам 2016 года.

Шамухаммет Дурдылыев, отвечавший в правительстве за строительство и электроэнергетику, назначен мэром Ашхабада, а Сатлык Сатлыков, курировавший транспорт и связь, стал хакимом (главой администрации) Балканского велаята (область на западе Туркменистана).

Новыми вице-премьерами назначены Байрам Аннамередов, до этого занимавший пост министра железнодорожного транспорта Туркменистана, и Дадебай Амангелдиев, прежде работавший в должности председателя Государственного концерна "Туркменавтоёллары" (Туркменские автодороги). Аннамередов будет отвечать в правительстве за транспорт и связь, а Амангелдиев — за строительство и электроэнергетику.

2732 просмотров


Старости
14-летний азербайджанец-чемпион торгует лимонами на рынке
14-летний азербайджанец-чемпион торгует лимонами на рынке фото; видео
Наша погода
Сегодня 7° / 2°
15 Янв 9° / 5°
16 Янв 8° / 4°
17 Янв 9° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7867 AZN
1 EUR   =   1.897 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Ильхам Алиев встретится с новым старым президентом Швейцарии
Синоптики назвали погоду на выходные
Демократов не хотят видеть на инаугурации Трампа
Саргсян пытается сместить своего премьера Армянские источники
Бывший полицейский-убийца из Сальяна скрывается в Будапеште
Бои в Турции: погибли солдаты
14-летний азербайджанец-чемпион торгует лимонами на рынке фото; видео
Туркменбаши устроил разнос в Кабмине: уволены вице-премьеры
В Кот-дʼИвуаре продолжают бунтовать солдаты
Невестку президента Чили обвинили в мошенничестве
Армяне обстреливают азербайджанские позиции из пулеметов
Трамп высказался о политике «одного Китая»
Обама оставил санкции против Ирана
Пентагон заявил об уничтожении лидера "Аль-Каиды"
Обама продлил санкции против России
Американских солдат готовят к кибервойне
В США отменяют Obamacare
Выход из тупика: Асад, Путин и Иран начинают наступление haqqin.az из Дамаска
Тегеран обеспокоен сближением Анкары и Москвы Турецкие источники
Минфин ворует госсредства в Армении
В Грузии запретили любые сделки в инвалюте
Похищенная 18 лет назад из роддома американка найдена живой
Азербайджан закрывает офис ОБСЕ в Ереване?
Аркадий Дубнов о схватке России и Китая за Среднюю Азию эксклюзив
Обама пригласил Трампа на чай