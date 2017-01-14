Туркменбаши устроил разнос в Кабмине: уволены вице-премьеры

Президент Гурбангулы Бердымухамедов уволил вице-премьера, управляющего делами аппарата президента и правительства Туркменистана Шамухаммета Дурдылыева и вице-премьера Сатлыка Сатлыкова, сообщают в субботу местные СМИ.

Соответствующие решения были приняты главой государства на расширенном заседании правительства по итогам 2016 года.

Шамухаммет Дурдылыев, отвечавший в правительстве за строительство и электроэнергетику, назначен мэром Ашхабада, а Сатлык Сатлыков, курировавший транспорт и связь, стал хакимом (главой администрации) Балканского велаята (область на западе Туркменистана).

Новыми вице-премьерами назначены Байрам Аннамередов, до этого занимавший пост министра железнодорожного транспорта Туркменистана, и Дадебай Амангелдиев, прежде работавший в должности председателя Государственного концерна "Туркменавтоёллары" (Туркменские автодороги). Аннамередов будет отвечать в правительстве за транспорт и связь, а Амангелдиев — за строительство и электроэнергетику.