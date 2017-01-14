В Армении общественность готовят к приходу министра обороны Вигена Саркисяна на пост премьер-министра страны, сообщает газета "Жаманак".

Издание отмечает, что для президента Армении Сержа Саргсяна самым удобным и возможным кандидатом на пост премьер-министра с апреля 2017 года по 9 апреля 2018 года является министр обороны Армении Виген Саркисян.

"С этой целью и прилагаются большие усилия, чтоб общественное восприятие было готово к таким большим изменениям. Именно по этой причине Виген Саркисян возглавит список правящей Республиканской партии Армении", - отмечает "Жаманак".

По мнению газеты, до апреля 2018 года, когда истечет срок полномочий президента, партия намерена провести различные шествия и общественные мероприятия, во время которых ее представители "будут умолять" Сержа Саргсяна возглавить правительство, то есть, стать премьер-министром.

Издание отмечает, что В.Саркисян до 9 апреля 2018 года откажется от своего поста и по истечении срока полномочий президента Серж Саргсян вступит в должность премьер-министра.

"Если Карен Карапетян при этом раскладе не найдет удобную для себя должность, то он должен сделать все, чтоб провалить эти программы, или вновь вернуться в Россию, "на заработки" с большой зарплатой", - пишет "Жаманак".