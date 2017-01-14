 

Демократов не хотят видеть на инаугурации Трампа

 

Представители Демократической партии США пожаловались на трудности, возникшие у них с получением билетов на инаугурацию нового главы государства Дональда Трампа. Об этом изданию Politico рассказала Ким Фуллер, работающая в офисе члена Палаты представителей Грегори Микса.

По ее словам, республиканцам пригласительные выдавались автоматически, тогда как их политические оппоненты вынуждены делать запрос. При этом даже он не дает гарантии, что билеты все-таки будут предоставлены.

«Мало того, что это несправедливо, это еще и увеличивает пропасть между нашими партиями, а также подтверждает, что с нами не будут считаться», — заявила Фуллер, отметив, что на сегодняшний день «дела обстоят хуже, чем когда-либо прежде».

В то же время некоторые представители демократов предположили, что трудности с получением билетов связаны не с предвзятостью республиканцев, а с тем, что работа комитета, занимающегося организацией инаугурации, просто плохо налажена. 

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