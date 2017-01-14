 

Синоптики назвали погоду на выходные

 

В воскресенье 15 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром в некоторых местах - изморось, вечером ожидается дождь.

Как сообщили Report в Национальном департаменте по гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в столице ожидается южный ветер.

Температура воздуха на полуострове составит ночью 1-4°С, днем 7-10°С тепла, в Баку ночью 2-4°С, днем 7-9°С тепла.

В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Вечером в восточных районах вероятны дожди. Будет преобладать восточный ветер. 

Температура воздуха ночью составит от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 6-11°С тепла, в горах ночью 3-8°С мороза, днем 0-5°С тепла.

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