 

Ильхам Алиев встретится с новым старым президентом Швейцарии

Автор: Отдел информации 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев проведет в Давосе встречу с президентом Швейцарии Дорис Лойтхард. Главы государств встретятся на следующей неделе в рамках Всемирного экономического форума, который начнется 17 января, сообщает Business Standard.

Лойтхард была избрана на должность президента в декабре и вступила в должность с 1 января 2017 года. Это уже второй президентский срок нынешней главы Швейцарии. Она руководила Конфедерацией в 2010 году.

Дорис Лойтхард также является министром окружающей среды, транспорта, энергетики и связи. В ранге министра она приезжала в Азербайджан в 2011 году. Это был ее первый визит в нашу страну, в ходе которого ее принял президент Ильхам Алиев.

Также Лойтхард встретится в Давосе с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом, президентом Украины Петром Порошенко и с другими руководящими лицами.

Всего на Всемирном экономическом форуме ожидается участие более 30 глав государств и правительств.

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Ильхам Алиев встретится с новым старым президентом Швейцарии
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